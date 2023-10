El Centre de Mediació de Catalunya és reconegut com la millor institució europea de mediació

La primera edició dels «ADR European Awards» distingeix els millors projectes en l'àmbit de la mediació i els ADR

Actualitzada 07/10/2023 a les 19:04

El Centre de Mediació de Catalunya ha rebut una de les distincions més prestigioses d'Europa en l'àmbit de la mediació: el premi ADR European Awards. Aquest guardó ha estat creat recentment per la Comissió de Mediació de la Federació Europea d'Advocats (FBE), per tal de conèixer les institucions, els projectes i les publicacions més destacades en l'àmbit de la mediació i els ADR d'Europa.

La directora general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, Inmaculada Barral, acompanyada de la directora del Centre de Mediació de Catalunya, Elisabeth Saltor, ha recollit el premi aquest dissabte en el marc del Congrés de la Federació Europea d'Advocats (FBE), que s'ha celebrat del 5 al 7 d'octubre a Gdansk, Polònia, organitzat pel Col·legi d'Advocats Europeus i el Col·legi d'Advocats de Gdansk.



La trobada reuneix anualment centenars d'advocats i experts legals d'arreu del món. Anualment, es lliurarà el premi a una de les categories, i en aquesta primera edició el jurat ha decidit concedir aquest guardó al Centre de Mediació de Catalunya, «per la seva excepcional trajectòria i pel projecte de l'organisme dins l'àmbit de la mediació, considerant així mateix, les accions i programes efectuats i les futures línies d'actuació previstes».

Barral ha destacat la importància de rebre un guardó d'aquestes característiques. «És per nosaltres un motiu d'orgull, ja que es reconeix la trajectòria del Centre de Mediació i la seva tasca en la promoció i divulgació al voltant de la mediació i els altres Alternative Dispute Resolution (ADR). Aquesta tasca ens ha permès organitzar un servei de mediació pública que es projecta clarament cap al futur com una de les prioritats de la conselleria».



Saltor també ha expressat el seu agraïment i ha destacat que la seva missió és «seguir impulsant projectes que ajudin a construir un model de societat on un dels pilars fonamentals sigui la cultura del pacte i del diàleg».

El president de la Comissió de Mediació de la Federació Europea d'Advocats, Carles Garcia Roqueta, ha afirmat que el «jurat ha valorat l'important treball que ha dut a terme el Centre de Mediació de Catalunya per donar a conèixer la mediació com a via de resolució alternativa de conflictes eficient per a tots els àmbits», i ha afegit que «estem molt satisfets perquè en aquesta primera edició del premi han concorregut diferents candidatures tant d'institucions públiques com privades d'arreu d'Europa».

El Centre de Mediació de Catalunya és l'òrgan del Departament de Justícia, Drets i Memòria, dependent de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, que promou i gestiona la resolució alternativa de conflictes (ADR), entre les quals es troba la mediació.



Llum verda a la llei de gestió alternativa de conflictes

Actualment, el Departament de Justícia, Drets i Memòria treballa en la redacció de la llei de gestió alternativa de conflictes, que posa al centre mètodes alternatius a la via judicial. El passat 25 de juliol, el Consell Executiu va aprovar la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei. Es tracta del primer tràmit formal per iniciar el procés que hauria de culminar amb un articulat en forma de llei.

La proposta neix del convenciment que la resolució del conflicte de manera pactada sempre resulta més satisfactòria, genera menys malestar als implicats i la solució s'ajusta més a les necessitats de les parts. A banda, en la majoria dels casos també es tracta d'un procés més ràpid, eficient i més econòmic.

En aquest sentit, la llei abordarà una regulació integradora dels següents mètodes de resolució de conflictes: mediació, conciliació, la persona professional neutral, la negociació assistida, el dret col·laboratiu, la justícia restaurativa i l'arbitratge.