El Banc de Llet consolida la seva ajuda a totes les maternitats de Catalunya

El 2022 va aconseguir 1.217 litres de llet materna, la qual cosa va permetre ajudar 578 nadons prematurs

Actualitzada 07/10/2023 a les 12:51

El Banc de Llet de Catalunya ha consolidat el seu servei a totes les unitats catalanes de maternitat, amb 578 nadons prematurs que va ajudar el 2022, gràcies als 1.217 litres de llet materna que va aconseguir captar en donacions durant tot l'any.En un comunicat, l'entitat ha destacat que en els darrers cinc anys la xifra de donacions de llet materna s'ha mantingut estable, cosa que els ha permès ampliar la disponibilitat a la totalitat de les unitats de maternitat.El Banc de Llet ha reivindicat la tasca que exerceix des de la seva creació, el 2011, per ajudar els nadons prematurs, que són aquells que neixen amb menys de 32 setmanes de gestació i que pesen menys d'1,5 quilograms.Amb motiu de la Setmana Mundial de la Lactància Materna, el Banc de Llet ha celebrat la seva festa anual aquest dissabte a Barcelona, una activitat per reunir famílies, entitats i professionals lligats a l'àmbit de la lactància amb activitats per a nens.La festa ha comptat amb tallers, jocs infantils, manualitats i actuacions musicals, així com la presència de diverses organitzacions i l'ajuda d'un pediatre expert en el tema.Les donacions de llet materna es realitzen a hospitals que són seu el Banc de Sang i Teixits, després de constatar que la donant pot donar llet materna i que totes les analítiques surtin correctes.