Una dona mor després de menjar xocolata enverinada que li va regalar una suposada endevina que va predir que moriria aviat

La víctima es va menjar els dolços i va començar a sentir forts mals de panxa, vòmits i hemorràgies nasals

Actualitzada 06/10/2023 a les 16:05

Una dona brasilera de 27 anys caminava pel centre de la ciutat costanera de Maceió, a l'est del Brasil, quan es va topar amb una suposada endevina gitana que va predir que anava a morir aviat. A més de la funesta visió, l'endevina li va donar xocolata. Fernanda Silva Valoz da Cruz Pinto no va dubtar a menjar-se els dolços el 3 d'agost, el mateix dia de la predicció, després del que immediatament va emmalaltir, amb símptomes com forts mals de panxa, vòmits, hemorràgies nasals i salivació excessiva.Va morir a l'hospital l'endemà, sense que els metges poguessin fer res per a remeiar-ho. Va ser la mateixa Fernanda qui va explicar la trobada amb l'endevina al centre de la ciutat i la que va relacionar el seu malestar amb la xocolata que li havia donat. Els resultats de l'autòpsia van demostrar que la dona de 27 anys havia mort per enverinament amb substàncies tòxiques i la Comissaria d'Homicidis i Protecció Personal (DHPP) va iniciar una recerca sobre aquest cas.«La inusual història en si mateixa porta algunes dificultats a la recerca», va dir Lucimério Campos, del Departament de Policia . «L'interval de temps de gairebé dos mesos [des que suposadament es va produir l'enverinament fins a tenir els resultats de toxicologia] també presenta un desafiament, ja que la recerca de l'homicidi comença en el lloc del crim i nosaltres no érem allí».Així, la recerca és complicada, perquè els comerços i entitats de la zona no conserven ja les imatges de les càmeres de seguretat de fa dos mesos i no hi ha esperança de trobar testimonis, a més de que el cas s'ha fet molt mediàtic pel que la suposada responsable està en guàrdia i podria ocultar-se.