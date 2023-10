El conseller d'Empresa afirma que la transició de model econòmic ha de ser amb criteris ambientals i de competitivitat

Actualitzada 06/10/2023 a les 13:04

La nova Càtedra de Transició Energètica de la Universitat Rovira i Virgili (URV) - Fundació Repsol impulsarà la recerca i el coneixement per contribuir a la descarbonització de la indústria. Professors i experts de la universitat i del grup d'investigadors de la multinacional investigaran sobre el paper de les tecnologies de captura i aprofitament de CO2 per tal d'avançar cap a una societat més sostenible i resilient al canvi climàtic.En la presentació d'aquest divendres, els seus responsables han destacat la importància de sumar esforços per assolir l'objectiu d'emissions netes el 2050. El conseller d'Empresa, Roger Torrent, ha afirmat que la descarbonització de l'activitat econòmica ha de ser amb criteris ambientals i de competitivitat.