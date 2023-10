La justícia britànica rebutja la demanda de Corinna contra el rei emèrit

La sentència argumenta que els tribunals britànics «no tenen competència» per tractar el cas

Actualitzada 06/10/2023 a les 15:30

La justícia britànica ha rebutjat la demanda de l'examant del rei emèrit, Corinna Larsen, contra Joan Carles de Borbó per un presumpte assetjament. En una sentència feta pública aquest divendres, la jutgessa anglesa Rowena Colins Rice accepta els arguments de l'antic monarca espanyol, i assegura que l'Alt Tribunal d'Anglaterra i Gal·les «no té jurisdicció» per tractar el cas.L'examant del monarca reclamava una compensació econòmica pel presumpte assetjament patit entre el 2012 i el 2020. La justícia britànica, però, va deixar fora del cas tot el que passés abans del 18 de juny del 2014, data de l'abdicació de Joan Carles I, perquè li va reconèixer la «immunitat». Ara, però, la justícia ha rebutjat considerar tota la demanda.Segons la jutgessa, les al·legacions s'haurien d'haver denunciat al país de domicili de l'acusat, en aquest cas, a Espanya. En el seu argumentari, la magistrada considera que l'examant del monarca no ha aportat arguments raonables per considerar una «excepció» a aquesta norma. A més, considera no demostrat que el presumpte assetjament passés en algun moment a Anglaterra.