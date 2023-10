La filial de Meta a Barcelona registra al voltant d'un 20% d'absentisme per traumes psicològics dels treballadors

Els empleats han de revisar contingut que es publica a les xarxes, com vídeos d'assassinats, violacions o suïcidis

Actualitzada 06/10/2023 a les 11:17

La companyia subcontractada per Meta a Barcelona, CCC Barcelona Digital Services, registra al voltant d'un 20% d'absentisme laboral per traumes psicològics dels treballadors. L'empresa es dedica a revisar el contingut que es publica a les xarxes socials, com ara vídeos d'assassinats, violacions o suïcidis. Segons publica aquest divendres 'La Vanguardia' i ha pogut confirmar l'ACN, de les 2.030 persones que conformen la plantilla de les oficines de la capital catalana, n'hi ha unes 400 que no van a la feina perquè estan de baixa laboral per trastorns relacionats amb la salut mental o bé perquè, tot i no tenir un certificat mèdic, derivat de la duresa de les imatges no es veuen capaços d'anar a treballar.



La treballadora lamenta que no hi ha cap conveni col·lectiu que reguli la feina dels moderadors de contingut a les xarxes socials i l'única eina que tenen és l'ajuda psicològica que els proporciona l'empresa, que és «molt insuficient». CCC Barcelona Digital Services modera continguts de Facebook i Instagram. Precisament fa un any Inspecció de treball va multar la multinacional amb 40.985 euros per no avaluar els riscos psicosocials dels treballadors. Inspecció considerava una infracció greu el fet que un empleat que visualitzava contingut altament sensible i violent relacionat amb terrorisme i suïcidis patís un trastorn de salut mental. A més, durant l'últim any la companyia ha registrat un ERO de 251 treballadors i un ERTO de 680, de manera que ha reduït força la plantilla.

«No és una tasca fàcil, mai t'imagines que veuràs el que veus«, explica una treballadora de CCC Barcelona Digital Services a l'ACN. L'empleada assegura que el contingut que han de revisar és «progressiu», és a dir, que a mesura que els treballadors porten més temps a l'empresa, se'ls fan revisar imatges més dures. «Cada dia és una muntanya russa», assegura.