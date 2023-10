Demanen quatre anys de presó per a un home per treure's el preservatiu durant una relació sexual

La dona va accedir a tenir sexe amb la «condició ineludible» de l'ús del profilàctic

Actualitzada 06/10/2023 a les 19:34

La Fiscalia Provincial de Santa Cruz de Tenerife demana una pena de quatre anys de presó per a un home per treure's el preservatiu, sense consentiment de la seva parella, durant una relació sexual a casa seva del municipi de La Matanza.L'escrit assenyala que la dona va accedir a tenir relacions sexuals amb la «condició ineludible» de l'ús de preservatiu per part del processat, una cosa que li «va reiterar en diverses ocasions». No obstant això, després d'iniciar les relacions sexuals amb penetració, i «sent plenament conscient» que contravenia la voluntat de la dona i sense que tingués coneixement d'això, estava d'esquena, va retirar el preservatiu i va ejacular en el seu interior.La Fiscalia considera que els fets són constitutius d'un delicte d'abús sexual i demana també la inhabilitació per dret de sufragi passiu mentre duri la condemna, llibertat vigilada durant cinc anys, la prohibició d'acostar-se i comunicar-se amb la víctima i la participació en programes formatius d'educació sexual. Igualment sol·licita l'abonament d'una indemnització de 3.000 euros per a la víctima. El judici se celebra dilluns que ve, a les 11.30 hores, a l'Audiència Provincial de Santa Cruz de Tenerife.