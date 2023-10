Una mare mata al seu fill de cinc anys amb un matxet, el decapita i es menja el cap

La dona va ser detinguda després que un oncle del nen trobés parts del cos en una galleda a la casa familiar

Informes contradictoris

Un tribunal egipci ha considerat «dement» una dona que va decapitar al seu fill de cinc anys amb un matxet i es va menjar el cap després de sentir en la seva confessió que «volia que el seu fill estigués amb ella per sempre». Els terribles fets han ocorregut a Egipte. Hanaa Mohamed Hassan, de 29 anys, acaba de ser jutjada per l'assassinat del seu propi fill, Youssef. No obstant això, els jutges han dictaminat que no estava en condicions de declarar-se culpable. En el veredicte consideren que ella va matar al nen «en un estat de bogeria» i ordenaven el seu ingrés psiquiàtric.La dona va ser detinguda després que un oncle de Youssef trobés parts del cos en una galleda a la casa familiar a Faqus, al nord d'Egipte. La mare va confessar a la Policia que s'havia menjat part del cap del seu fill perquè «volia que es quedés amb ella per sempre». Va confessar també que li va matar al bany abans de guisar el seu cap i altres trossos de carn en aigua bullent a l'estufa per a menjar-s'ho. La Fiscalia, per part seva, va intentar provar que Hassan havia matat al seu fill perquè temia perdre la custòdia del nen en favor del seu exmarit.Un informe psiquiàtric preliminar va determinar que era responsable de les seves accions, que van ser premeditades, ja que havia aconseguit un un matxet i havia tancat amb clau totes les portes i finestres de casa seva. No obstant això, el tribunal va ordenar una avaluació més detallada del seu estat mental, i un panell d'experts psiquiàtrics designats independents va concloure que la mare estava «delirant» i tenia nocions forassenyades que els seus familiars estaven usant bruixeria contra el seu fill. L'informe va confirmar que la dona patia de problemes de percepció i judici i no apreciava la serietat de les seves accions.