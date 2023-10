Un estudi alerta que quatre de cada deu treballadors considera dolenta o regular la seva salut mental

El 90% dels empleats que han patit algun problema no s'han sentit capaços de parlar-ne obertament a la feina

Actualitzada 03/10/2023 a les 16:56

Un estudi de l'entitat Obertament ha advertit que el 40% dels treballadors considera que la seva salut mental és dolenta o regular, que el 60% de les persones que han patit alguna patologia d'aquest tipus no han deixat d'anar a la feina i el 44% treballa de forma freqüent tot i travessar per aquesta situació. Són algunes de les conclusions que l'entitat dedicada a la lluita contra l'estigma i la discriminació de les persones que pateixen aquest tipus de malalties ha presentat aquest dimarts una setmana abans del dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra el pròxim dia 10. A més, un 90% dels treballadors que han passat per un problema de salut mental no s'ha sentit capaç de parlar-ne obertament a la feina.



Lluita contra l'estigma

El responsable de Salut Mental i estigma dins l'àmbit laboral d'Obertament, Carlos Alcoba, ha afirmat que un 40% de treballadors que percep que la seva salut mental no és bona és «altíssima» i «molt rellevant» i ha afegit que en el 70% de les respostes se citava la feina com una de les causes, tot i poder combinar en les respostes aquesta opció amb d'altres com la família.Per gènere, el 40% de les dones afirma que el seu estat de salut mental és regular o dolent davant el 29,4% dels homes. Segons Obertament, la diferència es deu a la «discriminació sistèmica de gènere» i per altra banda a les millors eines per demanar ajuda i fer aflorar els problemes de salut mental. A més, el 14% de les dones amb problemes de salut mental és tractat «injustament» de forma habitual davant el 8% dels homes.Quant a la mida de l'organització, la meitat dels enquestats a les petites i mitjanes empreses creu que els seus caps són més propers i accessibles a l'hora de tractar qüestions relacionades amb la salut mental dels seus treballadors, mentre que a les empreses grans el percentatge es redueix fins al 29%, segons Obertament.Alcoba també ha apuntat que el 37% de les persones que pateixen algun problema de salut mental tem que tingui impacte en el seu futur laboral i que la seva carrera professional es vegi interrompuda. De fet, el responsable d'Obertament la meitat dels enquestats creuen que la salut mental pot ser un motiu real per ser discriminat en l'àmbit laboral.L'objectiu de l'estudi, que porta per títol 'Salut Mental i Estigma a les organitzacions catalanes', és conèixer l'impacte de l'estigma en salut mental a la realitat actual dels treballadors de les empreses catalanes. Per fer l'informe, s'ha contactat mitjançant un qüestionari 'en línia' amb 103 empreses (personal de direcció i responsables de recursos humans) i 623 treballadors de companyies amb com a mínim una persona assalariada, entre el 15 de setembre del 2022 i el 28 de febrer d'aquest any.Un dels aspectes que insisteix l'informe és l'estigma associat a les malalties relacionades amb la salut mental. «Tenim un problema compartit entre societat i empresa, que és l'estigma. És important començar a construir un marc de pensament, un nou marc lliure de prejudicis», ha assenyalat Carlos Alcoba. «Les empreses lliures d'estigma són més saludables», ha sentenciat.Per Alcoba, ara és una bona ocasió per tractar aquesta qüestió en l'àmbit laboral- «La finestra d'oportunitat que s'ha obert ara e podria tancar si veiem que els resultats no acaben d'arribar», ha afegit.La directora del Pacte Nacional de Salut Mental, Magda Casamitjana, ha remarcat la necessitat de fer polítiques dirigides al benestar emocional i perquè les persones més vulnerables puguin gaudir d'aquest dret. «La salut mental és un repte de salut pública i l'hem d'entomar si o sí en totes les polítiques de salut pública», ha comentat Casamitjana, que ha apostat per canviar de «cultura, mirada i d'accions». «Si no ho fem efectiu des del Govern i les administracions ningú ens creurà», ha apuntat.Entre les recomanacions que Obertament trasllada a les empreses és la introducció de polítiques de suport als treballadors i que se'ls comuniqui «adequadament» i de forma clara; de polítiques de lluita contra l'estigma i que aquestes incloguin la perspectiva de gènere. També, que no es jutgi i es respectin les creences i actituds personals de cadascú. Així mateix, insta les empreses a promoure i explicar que la discriminació per raons de salut mental és «inacceptable, igual que la discriminació per altres raons».