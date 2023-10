Un atac rus sobre una botiga de queviures a la regió ucraïnesa de Khàrkiv deixa almenys 48 morts

Zelenski qualifica l'acte «d'agressió genocida» i fa una crida per «aturar el terrorisme rus»

Actualitzada 05/10/2023 a les 16:21

Un atac amb míssils per part de Rússia sobre una botiga de queviures a la ciutat de Kupyansky, a la regió de Khàrkiv -a l'est d'Ucraïna- ha deixat un balanç d'almenys 48 morts, un dels més mortífers des de l'esclat de la guerra.Els fets s'han produït aquest dijous al voltant de la una del migdia, segons ha anunciat a través de Telegram el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, mentre es trobava a Granada reunint-se amb els líders i caps d'estat europeus.En el mateix missatge, Zelenski ha qualificat l'acte «d'agressió genocida» i ha fet una crida per «aturar el terrorisme rus». «Ara mateix estem parlant amb els líders europeus per protegir el nostre país; i respondrem», ha assegurat.