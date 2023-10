Roben una trentena de garrafes d'oli verge extra valorades en 1.500 euros d'una botiga de Lleida

Les càmeres de seguretat de la botiga van enregistrar el robatori, que es va produir la nit de diumenge a dilluns

Actualitzada 05/10/2023 a les 18:04

Una empresa oleícola de Castelló de Farfanya (la Noguera) ha denunciat davant els Mossos d'Esquadra el robatori d'una trentena de garrafes d'oli d'oliva, valorades en uns 1.500 euros. Les càmeres de seguretat de la botiga van enregistrar el robatori, que es va produir la nit de diumenge a dilluns.En el vídeo avançat per 'TV3', es pot veure una persona encaputxada que accedeix per la força a l'interior de l'establiment i va carregant les garrafes en un vehicle de color fosc. Els Mossos han obert una identificació per identificar i detenir l'autor dels fets.