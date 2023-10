Lleida: Enxampen un conductor drogat i que circulava a 199 km/h per la C-14

L'home ha estat citat a un judici ràpid el pròxim 10 d'octubre al jutjat de Cervera

Actualitzada 05/10/2023 a les 17:08

Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment dimecres el conductor d'un turisme per circular a una velocitat penalment punible sota la influència d'estupefaents. Els fets van passar el mateix 4 d'octubre durant un control preventiu de velocitat que els agents van muntar al quilòmetre 65 de la C-14 a Verdú (Urgell).Passades les 19.40 hores el radar va detectar un turisme que circulava a 199 quilòmetres per hora en un tram amb la velocitat limitada a 90 km/h. La policia va aturar el turisme i va identificar el conductor. També van practicar-li una prova d'alcoholèmia i una de drogues, que va donar un resultat positiu a la segona per consum de cocaïna. El conductor ha estat citat a un judici ràpid el pròxim 10 d'octubre al jutjat de Cervera.