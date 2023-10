La NASA anuncia la construcció de la primera casa a la Lluna per a l'any 2040

L'administració pretén construir-les portant una impressora 3D al satèl·lit

Actualitzada 05/10/2023 a les 17:31

Associacions estratègiques

La NASA està treballant de cara a una nova missió que té un objectiu concret: construir les primeres cases a la Lluna per a l'any 2040. Segons han detallat, aquestes podrien no només ser utilitzades per astronautes, sinó també per civils. Per a dur a terme aquest ambiciós projecte, aquesta administració pretén portar una impressora 3D al satèl·lit.El pla de la NASA és tenir la primera subdivisió a l'espai en un termini de 17 anys, una idea que també podrien dur a terme a Mart. Segons The New York Times, hi ha alguns experts que consideren molt ambicioses aquestes pretensions. No obstant això, uns altres asseguren que és una idea factible si l'agència continua amb les seves metes.A fi d'aconseguir el seu objectiu, l'agència pretén associar-se estratègicament amb diferents universitats i empreses privades. Els col·laboradors, per tant, hauran de superar la pols lunar, que segons els experts, és molt tòxica i abrasiva.En aquesta mateixa línia, l'agència ja es troba col·laborant amb ICON, una empresa de tecnologia de construcció estatunidenca, amb seu a Texas (Austin). Aquesta ja hauria rebut finançament per part de la NASA, amb una inversió inicial l'any 2020 i 60 milions més l'any 2022, amb l'objectiu de crear un sistema de construcció espacial. Aquest projecte ja ha destacat per la seva rapidesa i la seva relació entre cost i eficiència en presentar possibles solucions a la crisi immobiliària de país.