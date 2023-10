L'OMS recomana ara posar-se una sola dosi contra la covid-19

L'organització defensa la mesura perquè molta gent ja ha assolit una immunitat primària a través d'una infecció

Actualitzada 04/10/2023 a les 09:55

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) canvia de criteri i recomana ara posar-se una sola dosi contra la covid-19. Segons ha apuntat aquesta setmana el director general de l'organització, Tedros Ghebreyesus, molta gent ja ha assolit una immunitat primària per haver contret la infecció.En aquest sentit, considera que una sola injecció és suficient per protegir-se contra la malaltia, fins i tot en aquelles vacunes que estaven dissenyades per ser administrades en dues dosis. Per altra banda, l'OMS assenyala que la nova mesura millorarà l'acceptació de la vacuna. Segons dades recollides per l'organització, prop del 70% de la població mundial ha rebut almenys una dosi contra la malaltia.