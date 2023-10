L'Eurocambra aprova limitar l'exposició dels treballadors a l'amiant a un nivell deu cops inferior a l'actual

Les noves normes obliguen els estats a utilitzar tecnologia més moderna per detectar les fibres

Actualitzada 03/10/2023 a les 16:56

L'Eurocambra ha donat llum verda aquest dimarts a limitar els nivells d'exposició dels treballadors a l'amiant. Amb 614 vots a favor, 2 en contra i 4 abstencions, les noves normes posen com a límit que l'exposició màxima sigui deu cops inferior a l'actual: passa de 0,1 a 0,01 fibres d'amiant per centímetre cúbic. La directiva, ja acordada amb els estats, també dona als estats un màxim de sis anys per utilitzar tecnologies més modernes i precises per detectar la precises per detectar l'amiant. Concretament, hauran d'utilitzar microscòpia electrònica. La norma també fixa que els treballadors hagin d'utilitzar equipament de protecció individual i respiratori, un procediment de descontaminació i requisits de capacitació per als treballadors.



«Hem fet el primer pas per a un futur lliure d'amiant», ha assegurat en un comunciat el president del comitè de Treball, Dragos Pislaru, que ha reivindicat també la feina de la ponent, Veronique Trillet-Lenoir, que va morir recentment. «Aquestes noves normes redueixen dràsticament el nivell d'amiant al qual estan exposats els treballadors, tot protegint-los del perill cancerigen», ha subratllat.Ara, el Consell ha de donar llum verda formalment al text perquè entri en vigor.