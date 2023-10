Junts descarta l'abstenció en la investidura de Sánchez i només contempla el 'sí' i el 'no'

La formació justifica el moviment per «neutralitzar» Coalició Canària, que s'ha obert a investir el candidat del PSOE

Actualitzada 05/10/2023 a les 15:08

Junts per Catalunya només contempla votar a favor o en contra de la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol, però no l'abstenció. Així ho confirmen fonts de l'equip negociador del partit, consultades per l'ACN, que assenyalen que ho han traslladat a Ferraz.Justifiquen el moviment per «neutralitzar» el que pugui fer la diputada de Coalició Canària. Aquest dijous, el president canari, Fernando Clavijo, s'ha obert a donar suport a la investidura del candidat socialista, fet que permetria que tirés endavant amb la investidura dels 7 diputats de JxCat. Però aquestes mateixes fonts descarten aquest escenari.Amb un hipotètic vot favorable de la diputada de CC, Sánchez sumaria 172 vots amb Sumar, ERC, EH Bildu, el PNB i el BNG, i 171 en contra del PP, l'extrema dreta de Vox i UPN. D'aquesta manera, n'hi hauria hagut prou amb una abstenció de Junts.