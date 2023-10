Identifiquen un nou marcador de pronòstic de l'evolució en pacients amb Alzheimer i altres demències

Es tracta del grau de deteriorament de la barrera hematoencefàlica, que regula els intercanvis entre sang i cervell

Actualitzada 05/10/2023 a les 10:06

Investigadors de l'Hospital del Mar Research Institute han descrit per primera vegada un marcador que pot ajudar a predir quins pacients amb Alzheimer o altres tipus de demències patiran una evolució més ràpida de la malaltia. Es tracta del grau de deteriorament de la barrera hematoencefàlica, que regula els intercanvis entre la sang i el cervell i el protegeix de possibles agressions i infeccions. El treball es publica a la revista 'Alzheimer's&Dementia' i en ell també han participat investigadors del Barcelonaßeta Brain Research Center (BBRC), centre de recerca de la Fundació Pasqual Maragall, del CIBER en Fragilitat i Envelliment (CIBERFES) i del CIBER de Fisiopatologia, Obesitat i Nutrició (CIBERObn).



En aquest estudi s'ha pogut avaluar si l'augment de la permeabilitat de la barrera hematoencefàlica és un bon predictor o si s'associa a un pronòstic diferent en els pacients amb deteriorament cognitiu. Fins ara es disposava de pocs marcadors que permetessin preveure quins pacients amb diagnòstic d'Alzheimer o altres demències tindrien una evolució més ràpida.Per comprovar si l'estat de la barrera hematoencefàlica serveix com a predictor s'ha fet el seguiment de més de 300 pacients durant quatre anys. Aquestes persones havien estat diagnosticades de deteriorament cognitiu lleu o demència, causades per diferents malalties neurodegeneratives com ara Alzheimer o per malaltia cerebrovascular. Per al seu diagnòstic, es comptava amb la valoració clínica acompanyada d'una valoració neuropsicològica, així com dades extretes d'una punció lumbar i una ressonància magnètica. Per veure la seva evolució, es feien visites clíniques i valoracions neuropsicològiques durant el seguiment.Els investigadors van constatar que les puncions lumbars on es detectaven nivells més elevats d'albúmina al líquid cefaloraquidi respecte als nivells de sang es corresponien amb una evolució de la malaltia més accelerada. Aquest és un indicador d'augment de la permeabilitat. En els pacients analitzats, el risc d'una progressió accelerada de la malaltia creix un 8% per cada 10% d'increment d'aquest indicador al líquid cefalorraquidi.Els investigadors destaquen que hi ha diferents factors clínics i biològics que poden afectar la capacitat de la barrera hematoencefàlica de protegir el cervell. Els més comuns a la població estudiada són ser home, els factors de risc cardiovascular, especialment la diabetis, i la presència de signes de lesió vascular detectats a través de ressonància magnètica. La hipòtesi és que el dany vascular provoca aquesta alteració de la permeabilitat, fet que provoca una acceleració del deteriorament cognitiu provocat per la malaltia que provoca la demència.Un dels avantatges d'aquest marcador és que és relativament simple comprovar els nivells d'albúmina al líquid cefalorraquidi i en sang. Això el converteix en un bon indicador que obre la porta a investigar nous abordatges per alentir la progressió d'aquestes malalties. Es pot fer incidència en els factors de protecció cardiovascular per preservar la capacitat de protecció de la barrera hematoencefàlica o fer recerca per trobar tractaments que la restableixin per millorar el pronòstic dels pacients.La investigació continuarà amb cohorts més grans i específiques per validar aquest marcador a diferents patologies i buscar noves variables que permetin establir el ritme d'evolució de les persones diagnosticades amb algun tipus de demència. Aquest estudi també pot permetre fer un seguiment més acurat dels pacients en funció del seu estat, fins i tot en aquells amb deteriorament cognitiu lleu però sense diagnòstic definit.