Expulsen d'un vol a Eivissa un passatger borratxo que no es podia mantenir dret

El avión tuvo que hacer escala en Francia para que detuvieran al individuo

Actualitzada 05/10/2023 a les 17:07

Ryan air Liverpool to Ibiza, diverted to Bordeaux ffs don't do drugs kids! #ryanair #ibiza pic.twitter.com/2CQJFEpley — Joanne (@Jostanley936) October 3, 2023

La policia francesa ha expulsat un passatger d'un vol amb destinació a Eivissa, després que aquest es trobés en un avançat estat d'embriaguesa i estigués sent «molest» per a la resta de passatgers.La història ha estat confirmada per la pròpia companyia aèria, que assegura que el vol es va haver de desviar fins i tot fins a França perquè un passatger estava causant «problemes durant el vol».L'avió, que es va enlairar aquest dimarts des de Liverpool, Regne Unit, en direcció a l'illa balear, es va veure obligat a redirigir així la seva ruta a causa de l'estat de l'individu, concretament fins a la ciutat francesa de Bordeus.Va ser la mateixa tripulació qui va sol·licitar l'ajuda policial. Així, l'avió va ser rebut per la policia local en arribar a l'aeroport i «es va endur el passatger», tal com ha explicat un portaveu de la companyia.Tal com es pot veure a les imatges difoses en xarxes socials, l'home, sense poder mantenir-se dret, és ajudat per les autoritats franceses per sortir de l'avió, que el van detenir poc després, segons assegura el Daily Mail.La decisió va ser celebrada per la resta de passatgers. Després d'aquest retard breu, el vol va poder reprendre el viatge fins a Eivissa.