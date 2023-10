Astúries: Detenen una dona que anava en quad sense carnet, ni ITV, ni casc, ni segur i portant un ruc mort

L'acumulació d'infraccions que se li imputen pot suposar una pena de presó d'entre tres i sis mesos

Actualitzada 05/10/2023 a les 18:25

La Policia Local de la Pola de Lena ha detingut una dona de 41 anys, que respon a les inicials R.I.A., com a presumpta autora d'un delicte contra la seguretat viària que podria portar-la a presó entre tres i sis mesos o entre 31 i 90 dies de treballs comunitaris, segons recull La Voz de Astúrias.En un primer moment, els agents li van donar l'alt per circular en un quad sense casc, però una vegada es va detenir davant d'ells van comprovar que la conductora «circulava sense carnet per pèrdua de punts» en un vehicle sense ITV ni segur, segons fonts de la Policia Local.Per si això fos poc, amb el quad aturat es van adonar que portava acoblat un remolc lleuger «amb una placa d'un altre vehicle» i en el seu interior es trobava el cadàver d'un ruc, el qual no tenia xip identificatiu, una cosa que és il·legal a Espanya, perquè tots els animals domèstics o de cria han d'estar identificats.Els fets van ser posats en coneixement dels serveis veterinaris de l'Oficina Comarcal, dependent de la Conselleria de Medi rural i Política Agrària, «per si es poguessin derivar algun tipus de responsabilitats en matèria de benestar animal».L'acumulació d'infraccions que se li imputen a la conductora del quad pot suposar una pena de presó d'entre tres i sis mesos o entre 31 i 90 dies de treballs comunitaris, a més d'una sanció econòmica. A part d'un possible delicte contra la seguretat del trànsit, la dona s'enfronta a denúncies administratives per circular en un vehicle sense ITV ni assegurança.