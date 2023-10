Unió de Pagesos alerta d'unes pèrdues en el cultiu d'oliva de fins al 90% en finques de secà i del 60% amb regadiu

El sindicat demana ajuts per als oleïcultors i reclama que la crisi acabi amb preus històrics sota cost de producció

Actualitzada 04/10/2023 a les 13:10

Unió de Pagesos preveu pèrdues en la collita d'oliva entre un 60% i un 90% per la sequera. Els cultius de secà són els més afectats, i de fet representen prop del 85% del sector. En algunes zones com la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, l'Alt Camp, el Penedès i les Garrigues les pèrdues poden arribar a la pràctica totalitat de la collita. Els pagesos insisteixen que l'increment de preus de l'oli al consumidor no reverteix en el productor, que fa dècades que cobra l'oliva per sota del cost de cultivar-la (entre els 0,30 i 0,50 euros per quilo). «Per la continuïtat del sector, ens podríem adaptar una mica i que no tornin a caure per sota preus de cost», ha reivindicat Jordi Pascual, responsable nacional del sector de l'oli del sindicat.



Preus justos, especulació als mercats

Les pèrdues previstes en el cultiu d'oliva són molt irregulars depenent de les infraestructures i les circumstàncies que ha portat la sequera. Com ha detallat Pascual, en zones amb rec de suport però que van patir restriccions en les concessions d'aigua, com al pantà de Riudecanyes, la producció ha caigut un 70% mentre que altres cultius amb regadiu salvaran prop de la meitat de la collita, com es preveu al Tarragonès.A Catalunya hi ha 83.000 hectàrees d'olivers de secà i 21.000 hectàrees amb rec de suport, segons dades del Departament d'Acció Climàtica que ha traslladat el sindicat. En una campanya normal, es produeixen unes 33.000 tones d'oli. L'any passat la producció es va quedar en escasses 16.000 tones d'oli, però segons Unió de Pagesos enguany «no superaran les 7.000».El sindicat agrari reclama ajuts perquè els oleïcultors facin front a les pèrdues produïdes per aquesta greu sequera, com ja s'ha fet amb altres cultius com els cereals, els fruits secs o la fruita dolça, una davallada de la producció que anirà del 60% al 90%. Tot i assenyalar que les darreres precipitacions han «reverdit paisatges i olivers», si no plou les pròximes setmanes i mesis, també es pot veure «compromesa» la campanya següent.La greu crisi i falta de producte ha disparat el preu de l'oli i en conseqüència el preu de l'oliva. Mentre que «fa dècades» que es pagava per sota del cost de producció, entre els 30 i els 50 cèntims d'euros, enguany es preveu que el pagès pugui cobrar el quilo d'oliva a un preu pròxim a 1 euro. Exposat amb altres dades, per la producció d'un litre d'oli es pagava uns 4 euros i pot ascendir enguany entre els 7 i 9 euros.Els productors alerten que aquestes dades estan lluny de significar la generació de beneficis o «l'enriquiment del pagès» perquè encara que es cobri més, no hi ha fruit per vendre. Així i tot, el sector reivindica que aquest preu és «el correcte» per poder garantir «la continuïtat del sector» i reclama la solidaritat del consumidor perquè es pugui mantindré superada aquesta crisi d'oferta i preus. Segons els càlculs del sector, una persona consumeix de mitjana 10 litres d'oli d'oliva cada any. Si el preu per litre ha passat de 5 a 8 euros, aquest increment de 30 euros anuals, o 3 euros mensuals, és, en general, assumible.Els pagesos recorden que són les grans cadenes de distribució i els grans envasadors qui especulen amb el preu de l'oli davant el context actual i que el productor i les cooperatives no volen «espantar» els seus clients. També alerten dels perills de consumir «alternatives molt més econòmiques» a l'oli d'oliva si no ofereix garanties de traçabilitat i qualitat i exigeixen estrictes controls sobre el producte que pugui arribar de fora de l'estat espanyol.