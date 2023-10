Una sentència del TSJC obliga la Generalitat a pagar a Renfe un deute de 81 MEUR

És l'import que el Govern deuria a la companyia pels serveis de Rodalies que s'han afegit després del traspàs de 2010

Actualitzada 04/10/2023 a les 10:07

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat la Generalitat a pagar 80,9 milions d'euros a Renfe per l'ampliació dels serveis de Rodalies que s'han anat fent a petició del govern català en els darrers anys, després del traspàs del 2010. Així es desprèn d'una sentència a la qual ha tingut accés l'ACN. La companyia hauria reclamat aquest import a Territori, però l'executiu català no l'hauria abonat argumentant que bona part d'aquest cost correspon al cànon ferroviari que es paga per circular per la infraestructura d'Adif, i que és competència del ministeri de Transports. L'operador havia reclamat els diners tant a nivell tècnic com polític i finalment ha optat per la via judicial. El dictamen admet recurs de cassació.



Tal com especifica la resolució de la sala del Contenciós-Administratiu del TSJC, s'estima el recurs interposat per Renfe i reconeix el seu dret a percebre de la Generalitat de Catalunya un total de 80,92 milions, als que s'hi han d'incloure els interessos de demora. Tot i això, la sentència no és ferma, així que l'Executiu català té l'opció de presentar un recurs de cassació.Al contrari del que defensa el Govern, el tribunal assegura que Renfe «ha complert» amb l'ampliació dels serveis demandats per la Generalitat des del traspàs de Rodalies. «Aquest pla (...) inclou la implantació de nous serveis de rodalies o regionals, l'increment de freqüències, la millora dels estàndards de qualitat del servei, etc. El seu finançament correspon en exclusiva a la Generalitat», indica el text.En aquest sentit, la sentència recorda que en un primer moment el Govern va fer una contribució financera de 50 milions d'euros que va servir per finançar el denominat «Pla d'Acció» fins al 2014. «Un cop consumit dit import els impagaments de la Generalitat s'han fet insostenibles per a la recurrent. A partir del 2016 l'Administració demandada no ha efectuat cap pagament», agrega. En aquest sentit, recorda que tampoc s'ha plantejat cap reclamació davant l'Administració General de l'Estat.Pel que fa als canvis de preu del cànon que s'ha de pagar per fer un de la infraestructura ferroviària, un dels orígens de l'impagament, el TSJC determina que és una qüestió «interna» a resoldre entre administracions, és a dir, entre la Generalitat i l'Estat, sense afectar a Renfe, que és una empresa pública.