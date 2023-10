Tragèdia a Itàlia: 21 morts en un accident d'autobús a Venècia

El succés ha deixat també 12 ferits i quatre desapareguts i no es descarta que el nombre de víctimes pugui augmentar

Actualitzada 04/10/2023 a les 10:35

INCIDENTE A MESTRE. LE PRIME IMMAGINI SONO IMPRESSIONANTI. NON È UN AUTOBUS DI LINEA. 21 VITTIME. SI PARLA ANCHE DI 2 BAMBINI.

Trasportava turisti da Venezia a Marghera. Il pullman era stato noleggiato da un campeggio.



Ipotesi malore improvviso pic.twitter.com/sMR4T85w3h — Adriano Valente (@Adriano72197026) October 4, 2023

Un'immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità.

Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell'autobus caduto.

Una scena apocalittica, non ci sono parole. pic.twitter.com/APnsQoPMkL — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) October 3, 2023

Són 21 morts, 12 ferits i almenys 4 desapareguts les víctimes de l'accident d'autobús ocorregut a Mestre (nord-est d'Itàlia), després que el vehicle en flames caigués des d'una rampa de la carretera, han informat avui les autoritats locals.Aquest balanç de la Prefectura continua sent provisional, mentre els equips de socors treballen al lloc de l'accident, on es van congregar nombroses ambulàncies i vehicles de bombers, mentre es va bloquejar la circulació de trens entre Mestre i l'estació de Santa Lucía a Venècia, segons els mitjans locals.Entre les víctimes de l'accident de l'autobús, que era de línia regular, hi ha menors i ciutadans de diverses nacionalitats, va dir el president de la regió del Vèneto, Luca Zaia.La primera ministra, Giorgia Meloni, va expressar el seu «més sentit condol, personal i de tot el Govern, pel greu accident ocorregut a Mestre. Penso en les víctimes i en els seus familiars i amics. Estic en contacte estret amb l'alcalde de Venècia, Luigi Brugnaro, i amb el ministre (de l'Interior) Matteo Piantedosi, per seguir les notícies sobre aquesta tragèdia».L'accident va tenir lloc poc després de les 19.30 hores locals (17.30 GMT), quan l'autobús es va precipitar per la passarel·la, que travessava l'autopista, i va caure entre un magatzem i les vies del tren.«L'autobús va volar 30 metres» i sembla que «el factor agreujant de la situació va ser determinat pel fet que hi havia subministrament de metà, i per tant el foc es va desenvolupar ràpidament», va dir Piantedosi a la televisió pública RAI, abans d'afegir sobre les víctimes: «És un balanç molt tràgic i dramàtic, però em temo que pot estar destinat a créixer».«Estem aquí al mig d'aquesta gran tragèdia. Ja hem comptat 20 morts, però suposo que és un número que està destinat a augmentar. Estem ajudant la gent», va dir Brugnaro, en declaracions a una televisió local.Prèviament, a Twitter, Brugnaro va revelar que havia decretat «dol, en memòria de les nombroses víctimes que eren a l'autobús caigut. Una escena apocalíptica, no hi ha paraules».La USL 3 de Venècia va posar en marxa el protocol de «grans urgències», que preveu la posada a disposició de tots els serveis d'urgències dels hospitals i la crida a la feina de personal de reforç.El viceprimer ministre i ministre de Transports, Matteo Salvini, i altres membres del Govern italià van mostrar el condol mentre seguien l'evolució de l'accident, mentre que tots els partits polítics també van expressar els seus pesars per la tragèdia.