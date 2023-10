Sanitat ordena la retirada de diversos lots d'un test de covid per un problema de segellament

Diversos usuaris van avisar que el líquid s'havia perdut totalment o parcialment, la qual cosa impedia fer la prova

Actualitzada 04/10/2023 a les 16:32

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat retirar diversos lots de test d'autodiagnòstic de COVID-19 fabricats per Xiamen Boson Biotech (Xina), per un problema de segellament del líquid reactiu que feia que s'evaporés abans de l'ús. L'agència reguladora ha pres aquesta decisió després d'investigar les nombroses comunicacions que va rebre d'usuaris informant que el líquid -anomenat buffer- s'havia perdut totalment o parcialment, la qual cosa impedia fer-se correctament la prova.Durant la seva recerca, l'AEMPS es va posar en contacte amb el fabricant dels productes, Xiamen Boson Biotech Co, Ltd, a la Xina, per a conèixer la causa, així com la traçabilitat, distribució i situació dels test en el mercat espanyol. El fabricant va identificar així un problema en el segellament dels buffers i ja ha adoptat les mesures per a solucionar el problema a partir del número de lot 22122707A, per la qual cosa tots els lots amb numeració anterior poden veure's afectats. Per això, l'AEMPS ha ordenat el cessament voluntari de la comercialització i retirada dels lots amb número anterior al 22122707A i ha demanat a la resta d'agents econòmics, incloses les oficines de farmàcia, perquè facin el mateix.