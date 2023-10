Renfe ven des d'aquest dimecres bitllets a 7 euros en Avlo i a 11 euros en Ave i Alvia

La companyia llança la campanya 'Superpreu', que permetrà comprar fins al 10 d'octubre bitllets per viatjar a centenars de destins

Actualitzada 04/10/2023 a les 15:49

Renfe posa a la venda des d'aquest dimecres bitllets d'Avlo a partir de set euros i des d'11 euros en AVE, Alvia, Euromed i Intercity. La companyia llança així la campanya 'Superpreu', que permetrà comprar fins al pròxim 10 d'octubre bitllets per viatjar a centenars de destins. La promoció estarà disponible per a desplaçaments des del 23 d'octubre i fins a 2024 en tots els corredors.Per als pròxims dotze mesos, Renfe disposa d'una oferta de 20,5 milions de places per a viatjar en aquests serveis. Els 'superpreus' de Renfe estaran configurats a través de Revenue Management, l'eina de gestió de preus que permetrà trobar més disponibilitat d'aquestes ofertes en moments de demanda i que preval l'anticipació en la compra. El 'Superpreu' estarà present en la web de Renfe de manera puntual, amb campanyes especials que seran anunciades amb antelació per viatjar a tots els destins al millor preu.