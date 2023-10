Netflix planeja pujar de nou els seus preus quan finalitzi la vaga d'actors

A Espanya, l'última vegada que Netflix va canviar els seus preus va ser a l'octubre de 2021

Actualitzada 04/10/2023 a les 15:59

Preu de Netflix a Espanya

Han sonat les apocalíptiques campanes d'una pujada de preus de Netflix. No és que s'hagi produït cap anunci oficial per part de la plataforma, que no ha abordat la qüestió. El rumor procedeix de les pàgines del Wall Street Journal, on afirmen que fonts pròximes al gegant de l'streaming asseguren que aviat es produirà un augment en el preu de la subscripció.No obstant això, la pujada de preu estarà enfocada als diversos plans sense publicitat que ofereix la companyia, deixant les tarifes amb anuncis en la seva actual xifra més econòmica. Com de moment tota la informació es fonamenta en especulacions, un altre dels interrogants és quan es produirà el canvi de preus. Des de WSJ s'assenyala la finalització de la vaga d'actors de Hollywood, que porten en aturada laboral des del passat 14 de juliol, com una possible data.Això sí, cal esperar que si el canvi de preus es produeix a nivell global comença a implementar-se primer en alguns mercats, principalment els EUA i el Canadà, on encara tenen recent l'última pujada de 2022. Queda per veure com afectarà a Europa i Llatinoamèrica; en diversos països asiàtics (com Indonèsia, Tailàndia, Filipines o Vietnam) i altres territoris com el Marroc, Egipte, l'Equador o Croàcia, l'estratègia de la companyia va ser l'oposada fa uns mesos amb una baixada massiva de preus.A Espanya, l'última vegada que Netflix va canviar els seus preus va ser a l'octubre de 2021 amb l'establiment del Pla Estàndard per 12,99 euros/mes i el Pla Premium per 17,99 euros/mes sense afectar els 7,99 euros/mes del Pla Bàsic. Aquest últim pla està més amagat en l'oferta de serveis de Netflix (és necessari donar al botó de 'Veure tots els plans' perquè el mostri) des que al novembre de 2022 es va incorporar la possibilitat del Pla Estàndard amb anuncis per 5,49 euros/mes.Una alternativa més econòmica, però amb interrupcions publicitàries durant la reproducció de contingut i un catàleg més minvat, que en principi quedaria exempta en la nova pujada atès que només afectaria els plans sense publicitat, que estan tarifats en un preu més alt.