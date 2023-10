Netflix anuncia una nova minisèrie al més pur estil 'La casa de paper' i basada en fets reals

La minisèrie, protagonitzada per Miguel Herrán, María Pedraza i Hovik Keuchkerian tractarà l'atracament al Banc Central de Barcelona de l'any 1981

Actualitzada 04/10/2023 a les 15:10

Daniel Calparsoro (Barcelona, 1968) començarà a rodar properament la minisèrie de Netflix 'Asalto al Banco Central', un thriller d'acció de cinc capítols basat en fets reals i que ha estat escrit per Patxi Amezcua i produït per Brutal Media. La sèrie està protagonitzada per Miguel Herrán, María Pedraza i Hovik Keuchkerian.La història se situa a Barcelona el 23 de maig de 1981. Han passat tres mesos des de l'intent de cop d'estat al Congrés, quan onze homes encaputxats entren a la seu del Banc Central de Barcelona. El que comença sent un atracament acaba posant en qüestió la recent democràcia espanyola. El rodatge s'allargarà dos mesos.