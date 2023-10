Mor un jove de 26 anys mentre jugava a futbol a Castelló

Els serveis mèdics van intentar durant una hora reanimar el noi, que estava en parada cardiorespiratòria, però no hi va haver resposta

Actualitzada 04/10/2023 a les 10:28

Un jove de 26 anys va morir aquest dimarts a última hora a Castelló després de patir una parada cardiorespiratòria mentre jugava a futbol a les instal·lacions esportives Gaetá Huguet.El Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) ha informat aquest dimecres que, després de rebre l'avís, va mobilitzar una unitat del SAMU i una altra de suport vital bàsic (SVB).Els serveis mèdics van intentar durant una hora reanimar el noi, que estava en parada cardiorespiratòria, però no hi va haver resposta i només van poder confirmar la seva mort.L'autòpsia revelarà les causes de la mort, segons les mateixes fonts.