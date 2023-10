L'Eurocambra defensa la gratuïtat de l'equipatge de mà i exigeix a la CE que faci complir la llei a les aerolínies

Els eurodiputats denuncien que certes companyies fan pagar les maletes de mà malgrat diverses sentències del TJUE

Actualitzada 04/10/2023 a les 17:22

El Parlament Europeu ha defensat la gratuïtat de l'equipatge de mà i ha exigit a la Comissió Europea que destini més esforços a vetllar pel compliment de la llei per part de les aerolínies.En una votació a mà alçada celebrada aquest dimecres al ple d'Estrasburg, els eurodiputats han reclamat a l'executiu que revisi la directiva de serveis aeris de la UE i que actuï davant les companyies que fan pagar les maletes de mà, una pràctica que segons diverses sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) no hauria d'estar permesa.En paral·lel, l'Eurocambra ha demanat que s'estandarditzin les mesures de les maletes perquè les aerolínies treballin en igualtat de condicions i no es produeixin «cobraments abusius injustificats».