Investiguen un home per tenir sis gossos «en condicions deplorables» i dos ases morts

Actualitzada 04/10/2023 a les 17:31

Un veí del municipi de La Nava de Santiago està sent investigat per la Guàrdia Civil com a presumpte autor d'un delicte de maltractament animal, en tenir sis gossos i dos ases desnodrits i «en condicions deplorables de salubritat». Quan els agents van acudir a l'immoble, un dels ases ja havia mort a conseqüència de la falta de cures i atenció deguda, i el segon d'ells va morir uns dies després, segons relata la Guàrdia Civil en nota de premsa, segons recull EP.L'actuació es va iniciar gràcies a la campanya #YoSiPuedoContarlo, en la qual la Guàrdia Civil de La Nava de Santiago i Patrulla de Seprona de Caya van tenir coneixement que a l'interior d'una nau d'aquesta localitat podrien trobar-se animals «en mal estat i desatesos pel seu propietari».Amb les dades aportades, la setmana passada els agents van situar l'immoble, i van dur a terme la inspecció en presència del seu amo, un veí d'aquest municipi, i van trobar sis gossos tancats en penombra, així com dos ases, tots ells «en condicions deplorables de salubritat, sense aigua i menjar, i sense les mínimes condicions higienicosanitàries i de benestar animal».Afegeix que els animals mancaven de documentació sanitària, vacunes i tractament de desparasitació, així com de microxip, i presentaven «evidents símptomes de desnutrició, extrema primesa i abandó». Amb les proves incriminatòries, al propietari dels animals se li van instruir diligències per un suposat delicte de maltractament animal, per l'omissió de les cures necessàries tant dels gossos com dels ases, amb el resultat de la mort en el cas dels ases.