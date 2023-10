Huelva: Sis mesos de presó per a un home que va dir-li «panchita» a la seva metgessa

El Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA) ha confirmat la sentència de la Secció Tercera de l'Audiència Provincial de Huelva que ha condemnat per un delicte d'odi un home de La Palma del Condado (Huelva) al qual li han imposat sis mesos de presó i el pagament d'una indemnització de 1.500 euros per mal moral a una metgessa originària de República Dominicana que li va atendre en el centre de salut del municipi comtal i a la qual va anomenar «panchita».Segons recull la sentència, a la qual ha tingut accés Europa Press, els fets es van produir al març de l'any 2020 quan el condemnat va acudir al centre de salut de La Palma del Condado per a rebre assistència mèdica. Allà, va haver d'esperar per a ser atès a causa d'un problema tècnic en la consulta de la metgessa que prestava el servei d'urgències, que es va dirigir a la consulta d'infermeria per a atendre-ho.En aquest moment l'acusat amb «el deliberat propòsit d'humiliar-la i menyscabar la seva integritat moral, motivat per l'origen nacional de la sanitària, nascuda a República Dominicana» es va dirigir a ella cridant-li en presència de la resta d'usuaris «panchita, vete a tu país de mierda a trabajar que has venido aquí y no quieres trabajar». A causa d'això, la professional sanitària «va haver de ser auxiliada per una altra companya que la va acompanyar fins al taulell d'administració, mentre l'acusat la seguia pels passadissos del centre de salut».