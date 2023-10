Detinguts vuit lladres de rellotges en menys de 24 hores al centre de Barcelona

La ràpida intervenció dels Mossos hauria permès evitar la sostracció de dos objectes valorats en 40.000 i 85.000 euros

Actualitzada 04/10/2023 a les 17:49

Retingut pels ciutadans

Els Mossos d'Esquadra han detingut vuit lladres de rellotges en menys de 24 hores al centre de Barcelona. Per una banda, el vespre del 2 d'octubre, la policia catalana va arrestar sis homes d'entre 19 i 30 anys, que haurien intentat sostreure un rellotge valorat en 40.000 euros a un turista al carrer Hospital. A més, gràcies a la col·laboració ciutadana, dimarts pel matí agents del cos van interrompre un altre sostracció, en aquest cas d'un rellotge de gairebé 85.000 euros i van arrestar un altre home, de 31 anys, a l'Eixample.Paral·lelament, la tarda de dimarts, agents de paisà van detenir una altre individu, en aquest cas de 20 anys, que s'hauria endut un rellotge de 40.000 euros de valor a Ciutat Vella. El primer dels fets va succeir cap a les vuit del vespre quan agents de paisà feien patrullatge preventiu de robatoris per la zona del Raval i van detectar quatre homes al carrer Hospital amb un comportament que els va cridar l'atenció.Mentre els feien un seguiment discret, els agents van observar com s'apropaven a dos turistes i els acabaven envoltant. Tres dels lladres es van centrar en una de les víctimes. Un la va agafar per la cintura, un altre per les espatlles i el tercer pel canell on hi duia un rellotge. La funció del quart lladre era la de controlar l'entorn per detectar una possible presència policial.Paral·lelament, els policies van veure que dos homes que s'asseien en una terrassa d'un bar proper als fets, avisaven l'individu que s'havia separat del grup que hi havia mossos de paisà per la zona. En aquell moment, el sospitós que feia tasques de control, va fer un xiulet i va alertar als seus companys que van fugir del lloc ràpidament.En detectar aquesta situació els policies es van separar i van poder interceptar i detenir els sis implicats. Gràcies a la perícia dels agents i la seva ràpida actuació van poder impedir la sostracció del rellotge de la víctima, valorat en més de 40.000 euros. A més, l'acompanyant també duia un rellotge valorat en prop de 10.000 euros.D'altra banda, cap a les nou del matí de dimarts els Mossos van rebre una alerta sobre uns ciutadans que tenien retingut un home al carrer Roger de Llúria de Barcelona que presumptament havia intentar robar un rellotge. Segons els testimonis, el lladre s'hauria apropat a la víctima en patinet i, just quan el tenia al davant, li hauria donar un cop de puny a la cara, que el va fer caure a terra. Tot i els esforços de l'arrestat per treure-li el rellotge, no se n'hauria sortit i finalment hauria desistit i hauria marxat ràpidament del lloc.El fill de la víctima, en veure la situació, hauria sortit corrents darrere del lladre i, juntament amb altres ciutadans, l'hauria aturar i retingut fins a l'arribada dels agents que l'haurien detingut per un delicte de robatori amb violència. En aquesta ocasió el rellotge que pretenia sostreure està valorat en 85.000 euros. Per altra banda, cap a les 16:50 hores de dimarts, la policia hauria rebut un altre avís sobre un robatori amb violència d'un rellotge a la terrassa d'un bar del districte de Ciutat Vella, per la zona del barri Gòtic. El succés hauria ocorregut mentre la víctima estava asseguda a la terrassa de l'establiment. Un home de 20 anys li hauria fet una estrebada i li hauria pres un rellotge valorat en 40.000 euros.Els agents actuants quan van arribar al lloc van poder veure les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat del local i van poder reconèixer l'autor, ja que era una persona que havien identificat feia uns minuts en un carrer proper i que els va cridar l'atenció perquè anava vestit amb unes bambes esportives força exclusives i que poden arribar a tenir un valor d'entre 500 i 1.000 euros. Els agents, coneixedors que l'autor havia estat detingut amb anterioritat per robatoris violents de rellotges de luxe van iniciar una recerca per la zona i poc després al carrer Metges el van poder trobar i arrestar.En el moment de la detenció els agents van poder constatar que per dificultar l'acció policial, el presumpte autor s'hauria canviat de roba. Amb tot, encara duia posat el mateix calçat. En aquesta ocasió no es va poder recuperar el rellotge sostret. Tots els arrestats passaran a disposició judicial durant les properes hores.