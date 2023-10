Aquesta és la fruita poc consumida a Espanya amb gran poder antioxidant i baixos nivells de sucre

Aquest aliment és considerat com el més ric en vitamina C del planeta

Actualitzada 04/10/2023 a les 18:39

El virtuós camu camu

La millor manera de prendre antioxidants és seguir una dieta amb molts vegetals, fruites, cereals integrals, llavors i fruits secs. La pista la dona la vitamina C. Kiwis, taronges, papaies, maduixes, meló, tomàquets, espinacs, bròcoli, coliflor i col tenen molta vitamina C, però és poca si els comparem amb una desconeguda fruita anomenada camu camu.De la família de les mirtáceas, el camu camu (myrciaria dubia) és una espècie nativa de la regió amazònica i és considerada com la fruita més rica en vitamina C del planeta. Té gairebé 3.000 mil·ligrams d'aquesta vitamina per cada 100 grams, la qual cosa és 50 vegades més que les taronges (han trobat exemplars amb fins a 6.000 mg). A més, té un baix nivell de sucre.La ciència ha vist que la vitamina C té un alt percentatge d'antocianina, una substància que actua com a antioxidant. Però a més, l'antocianina preveu malalties cardiovasculars, així com alguns tipus de càncer. Aquest paper antioxidant del camu camu es basa també en el seu contingut en fenols, tanins i vitamina A. Clar que la vitamina C no només té poder antioxidant. També ajuda a la formació del col·lagen dels ossos, els cartílags, els músculs i els vasos sanguinis.El camu camu és una espècie nativa de la regió amazònica, on habitualment creix a les ribes de llacs i rius. Es troba en la Amazonía del Perú i en algunes regions de Bolívia, Colòmbia i el Brasil. Aquest arbust es desenvolupa en forma silvestre en els sòls al·luvials inundats durant l'època de pluges. Pot arribar a mesurar fins a 8 metres d'altura i es conrea com a fruitera.