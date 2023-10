Troben un cementiri d'elefants primitius de fa 14 milions d'anys en unes obres a Madrid

Aquesta espècie extinta d'elefant mesurava uns cinc metres de longitud i podia pesar unes 2,5 tones

Actualitzada 03/10/2023 a les 15:53

L'Ajuntament de Madrid ha trobat restes d'un cementiri d'elefants primitius durant les obres del nou centre logístic de bombers que el Consistori està construint en el polígon de La Atalayuela, en el districte de Vila de Vallecas. Les restes fòssils de gran grandària corresponen a vuit exemplars parcialment complets de l'espècie Gomphotherium angustidens, dels quals s'han recuperat mandíbules, ullals, fèmurs, húmers i malucs complets.Es tracta d'un avantpassat llunyà dels moderns elefants africans que va viure en la zona al costat de tortugues gegants, carnívors de gran grandària i avantpassats dels actuals cavalls, cérvols i senglars. A causa d'un període d'aridesa i disminució de les temperatures ocorregut fa uns 14 milions d'anys, un ramat d'elefants es va refugiar en aquesta zona a causa de l'existència d'un reducte d'alimentació i aigua, sent allà on part d'aquest ramat moriria a causa de la falta d'aliments. Posteriorment, una gran riuada va cobrir les restes, la qual cosa va permetre la seva conservació i que aquestes fossilitzessin.Aquesta espècie extinta d'elefant tenia una talla d'uns cinc metres de longitud per tres d'altura i podia aconseguir un pes d'unes 2,5 tones. Posseïa quatre ullals: dos superiors, divergents i corbats cap avall, i dos inferiors, una mica més curts. Així mateix, s'estima que la seva trompa era més curta que la dels elefants actuals.El Gomphotherium angustidens va viure durant el Miocè inferior i mitjà, fa entre 16 i cinc milions d'anys, en el centre i sud d'Europa, la península aràbiga i el nord-est d'Àfrica, des de Tunísia fins a Kenya. En la península ibèrica s'han trobat restes d'aquesta espècie en llocs pròxims com Somosaguas i Carpetana, a Madrid, o en la localitat saragossana de Villafeliche.En l'època de la qual daten aquests animals, els homínids ni tan sols havien aparegut encara a Europa, alguna cosa que no consta que succeís fins fa entorn de 1,4 milions d'anys a Atapuerca. L'excavació, en la qual ha participat un equip de vuit paleontòlegs i arqueòlegs dirigit per Alessandro Giusto i Jorge Morín, va començar al març i s'ha estès fins al mes d'agost, abastant una superfície aproximada de 800 m². Els treballs suposen una important fita no només per la informació obtinguda, sinó pel patrimoni recuperat.Els fòssils han estat dipositats en el Museu Arqueològic Regional de la Comunitat de Madrid, a Alcalá de Henares, on seran conservats. Així mateix, alguns dels exemplars han estat prestats al Museu Nacional de Ciències Naturals, on s'estan estudiant detalladament.