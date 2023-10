Palència: Detingut després de quedar-se adormit a l'interior de l'habitatge on intentava robar

Un veí va donar avís a la Guàrdia Civil després d'escoltar sorolls i veure que una persona estava saltant la tanca

Actualitzada 03/10/2023 a les 16:49

La Guàrdia Civil de Palència ha detingut aquest dimarts un home per un delicte de robatori amb força. Els fets van ocórrer durant la matinada, quan el detingut va forçar una finestra per accedir a l'interior de l'habitatge, i així poder robar a l'interior d'aquest.Un veí va escoltar sorolls i després de comprovar que una persona estava saltant la tanca perimetral i tractava d'accedir a un habitatge, va avisar immediatament a la Guàrdia Civil, qui va mobilitzar diverses patrulles al lloc per a evitar una possible fugida de l'autor del robatori.Una vegada van arribar els primers agents, van poder verificar que es tractava d'un intent de robatori en observar una finestra trencada, diversos estris amuntegats a l'exterior per al seu posterior transport, a més d'escoltar soroll a l'interior de l'habitatge.Després d'establir un primer perímetre de seguretat i distribuir al personal, es va contactar amb el propietari de l'habitatge, qui va confirmar que ningú més tenia claus per accedir al seu habitatge, coordinant-se seguidament el dispositiu d'entrada. Durant el registre a l'interior de l'habitatge, es va localitzar a una persona dormint en una de les habitacions, procedint immediatament a la seva detenció com a autor d'un delicte de robatori amb força.