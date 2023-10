Meta podria cobrar 13 euros al mes per poder utilitzar Instagram i Facebook sense publicitat

Els membres podran escollir si pagar o utilitzar les plataformes de forma gratuïta a canvi de publicitat

Actualitzada 03/10/2023 a les 15:02

Meta estudia posar en marxa un pla de subscripcions sense anuncis de 14 dòlars al mes (13,3 euros) per als usuaris de la Unió Europea de Facebook i Instagram, una quantitat que s'elevaria a 17 dòlars (16,2 euros) per accedir a una versió d'escriptori.Segons ha avançat aquest dimarts 'The Wall Street Journal', els membres podran escollir si pagar la quota mensual o utilitzar les plataformes de forma gratuïta a canvi d'acceptar anuncis personalitzats basats en un seguiment de la seva activitat.La mesura permetria al grup encapçalat per Mark Zuckerberg esquivar les normes imposades per Brussel·les, que el desembre passat va acusar la plataforma de violar les regles comunitàries en matèria de publicitat en línia.