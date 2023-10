Madrid: Detingut per agredir sexualment a la seva filla de pocs mesos i oferir-la a altres home perquè la violessin

La mare de la menor, també detinguda, mantenia converses amb la seva parella en les quals intercanviaven pornografia infantil

Actualitzada 03/10/2023 a les 14:47

Oferia la seva filla a tercers per a tenir sexe

Agents de la Policia Nacional han detingut a Madrid un home per presumptament agredir sexualment a la seva pròpia filla, de pocs mesos, i utilitzar diferents xarxes socials i serveis de missatgeria instantània per a descarregar i difondre els continguts. La mare de la menor, també detinguda, mantenia converses amb la seva parella en les quals intercanviaven pornografia infantil, ha informat aquest dimarts la Direcció General de la Policia en una nota de premsa.Agents de la Unitat Central de Ciberdelinqüència, dins del patrullatge actiu que realitzen a la web i a xarxes socials i amb la col·laboració amb l'HSI (Homeland Security Investigations) dels Estats Units, van detectar a una persona que compartia imatges sobre explotació sexual a menors de poca edat a través de diferents xarxes socials. Els investigadors, a través de diverses gestions, van poder identificar-ho i investigar el seu entorn, moment en el qual van descobrir que acabava de tenir una filla amb la seva parella.A més de tots els indicis recopilats i en detectar que a més l'home havia estat arrestat per fets similars, els agents van sol·licitar una entrada i registre en el seu domicili on es van trobar evidències que el detingut no només descarregava aquest material sinó que també el difonia a tercers. El pis on es trobaven la mare, el pare i la menor estava en pèssimes condicions, per la qual cosa els agents van donar part als serveis socials de la Comunitat de Madrid, els qui van retirar la custòdia als pares unes setmanes després.En l'anàlisi del material intervingut van trobar vídeos en els quals el detingut havia agredit sexualment a la seva filla, a més de múltiples converses en les quals oferia a la menor a tercers per tenir sexe. A més, també va ser arrestada la mare de la menor ja que presumptament intercanviava arxius de pornografia infantil amb la seva parella i pare de la petita. Després de ser posat a disposició judicial es va decretar la presó provisional per a l'arrestat.