La salut ocular dels espanyols és «d'aprovat justet», segons un estudi

Els oftalmòlegs han advertit dels efectes de l'ansietat i estrès a la vista

Actualitzada 03/10/2023 a les 18:14

Símptomes i patologies

A pesar que set de cada deu espanyols considera que la vista els fa gaudir més de la vida, l'estat de visió de la població rep un «aprovat just d'un 5,22», segons l'III Baròmetre del Benestar Ocular, que alerta de l'efecte de l'estrès i les pantalles en els ulls.Realitzat amb més de 1.000 enquestes pels centres oftalmològics Miranza, l'estudi revela que encara que la majoria d'enquestats (75%) percep la seva salut ocular com a «raonable», el percentatge descendeix al 3% si només es considera als que opinen que és «bona o excel·lent».En la presentació del Baròmetre aquest dimarts, el oftalmòleg Va aliar del Barrio ha advertit sobre els efectes de l'ansietat i l'estrès en la vista, ja que, a més de provocar alguna patologia com la serosa central, que afecta la retina, comporten un major risc de patir diabetis, problemes del somni, trastorns alimentosos i migranyes.Aquests problemes repercuteixen en la visió i empitjoren processos com l'ull sec. «És un cercle viciós», ha dit del Barrio, qui també ha alertat dels efectes de les pantalles, que augmenten la miopia infantil, els espasmes acomodatius especialment entre les persones amb presbícia o vista cansada, i l'ull sec, sobretot amb la menopausa.Després d'avançar que en 2010, el 50% de la població serà miop, l'oftalmòleg aconsella descansar «mirant al lluny» i incrementar l'activitat a l'aire lliure, a més de valorar el tractament amb col·liris d'atropina per a frenar la miopia, especialment en l'edat infantil.A més, per a tractar l'ull sec -molt relacionat amb la falta de parpelleig enfront de les pantalles-, la doctora Marínez Soroa, aconsella obtenir un diagnòstic precís, ja que «es tracta d'una malaltia multifactorial, que requereix un abordatge personalitzat més enllà de les llàgrimes artificials».Segons Marínez Soroa, els 40 és l'«edat de l'esglai» en la qual debuten els primers problemes de visió per a moltes persones, i és precisament a partir d'aquesta edat i fins als 64 anys la fase de la vida en què preocupa més la vista i la necessitat de cuidar-la (93%).Però, a pesar que 8 de cada 10 creuen que cal revisar la visió anualment, la mitjana de revisions ni arriba a un any, segons l'estudi.Un de cada tres persones té símptomes de problemes visuals, sent els més freqüents la sensibilitat a la llum, la visió borrosa, la sensació de pèrdua de visió, la irritació, picor o coïssor i la sequedat en els ulls.A més, astigmatisme, presbícia i miopia lideren el rànquing de patologies oculars diagnosticades.