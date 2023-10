Indemnitzen una pacient amb 450.000 euros per amputar-li un braç per una mala praxi

La pacient va acudir el 21 de gener del 2021 a l'Hospital de Torrevieja després de patir un traumatisme a l'espatlla esquerra

Actualitzada 03/10/2023 a les 11:15

Els serveis jurídics de l'associació El defensor del pacient i l'asseguradora de l'hospital Torrevella Salut, Berkshire Hathaway Insurance, han acordat que el centre hospitalari indemnitzi una pacient amb 450.000 euros per amputar-li un braç a conseqüència d'una mala praxi després d'una intervenció mèdica.En un comunicat, el col·lectiu ha detallat que la pacient va acudir el 21 de gener del 2021 a l'Hospital de Torrevieja després de patir un traumatisme a l'espatlla esquerra pel qual s'evidenciava una luxació d'húmer proximal esquerre amb sever desplaçament del fragment articular i afectació de tuberositats.Després, es va programar intervenció d'artroplàstia d'espatlla esquerra per al dia 26 de gener i, durant aquesta, es va evidenciar un got macroscòpic que estava sagnant, que els cirurgians van assumir compatible amb una vena i no amb artèria i van fer hemostàsia.Després de la intervenció, la dona va patir una isquèmia arterial que va evolucionar convertint-se en una trombosi venosa del sistema profund i superficial, i que no va ser tractada fins a més de 48 hores després, sent inevitable l'amputació del membre esquerre.Així, els serveis jurídics de El defensor del pacient van interposar una reclamació patrimonial contra la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana, emetent-se un informe tècnic de la Inspecció de Serveis Sanitaris, així com un informe pericial per un especialista en aparell digestiu, que concloïen la mala praxi en el tractament de la complicació posterior a la cirurgia de isquèmia arterial i trombosi venosa.Finalment, al si del procediment administratiu, s'ha arribat a un acord amb la companyia d'assegurances de l'Hospital de Torrevieja, Berkshire Hathaway European Insurance, pel qual s'ha indemnitzat l'afectada amb 450.000 euros.