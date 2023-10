Galícia: Multen amb 500 euros una jove per deixar al seu gos lligat a la porta d'una farmàcia

La nova Llei de Benestar Animal castiga amb una infracció lleu deixar un animal lligat en espais públics

Actualitzada 03/10/2023 a les 15:40

Multes entre 500 i 10.000 euros

La Llei de Benestar Animal va entrar en vigor el passat divendres 29 de setembre i ja han estat diversos els que l'han incomplert. Entre ells, una jove de Vigo (Galícia) que va deixar al seu gos lligat en l'exterior de l'establiment al qual anava a entrar, incomplint així una de les normes d'aquest codi.La llei recull que els animals de companyia poden accedir a diversos espais que han de facilitar la seva entrada i les condicions d'accés a aquest, amb l'objectiu que la seva entrada «no constitueixi un risc per a les persones». Entre ells: transports públics i privats, establiments públics i privats, allotjaments hotelers i restaurants i bars.Segons l'article 27 d'aquesta nova llei, el fet de deixar i mantenir lligats o deambulant als animals domèstics en espais públics sense la supervisió presencial es penalitzarà com una infracció lleu penada amb multes d'entre 500 i 10.000 euros.En aquest cas, els agents de la Policia Local van sancionar a la ciutadana amb una multa de 500 euros per deixar el seu gos a l'exterior de la farmàcia a la qual va entrar per a comprar unes plantilles. Una infracció que costa el mateix que una multa per utilitzar el mòbil mentre es condueix o donar positiu en un control d'alcoholèmia i que, a ràpid pagament, reduiria el seu import fins a la meitat (250 euros).