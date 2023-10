Demanen 18 mesos de presó per un futbolista del Càdiz per una pallissa amb sicaris al nuvi de la seva exparella

El veneçolà Darwin Machís, extrem de 30 anys, hauria comès la suposada agressió el 2019, quan militava al Granada

Actualitzada 03/10/2023 a les 17:13

El futur de Darwin Machís no té bona pinta. La Fiscalia demana 18 mesos de presó per al futbolista del Cádiz per dos presumptes delictes de lesions per suposadament apallissar, amb tres amics qualificats com a «sicaris», al nuvi de la seva exparella.L'incident va passar el 2019, quan el veneçolà era jugador del Granada, en un restaurant de Churriana de la Vega (Granada). Allà hi havia l'agredit. «Esto te pasa por meterte con mujeres ajenas, gonorrea, hijueputa, malparido», li deien durant l'agressió.L'advocat del denunciant afirma a més: «Posteriorment van fugir a gran velocitat, colpejant i causant desperfectes en un vehicle que estava correctament aparcat davant del local on van passar els fets».Darwin Machís està citat per declarar aquest dimecres, 4 d'octubre, al Jutjat Penal número 2 de Granada, juntament amb els altres tres implicats.La defensa de l'agredit demana una pena més gran als cinc anys de presó que se li sol·liciten, a més de 6.000 euros per a cadascuna de les víctimes, ja que el denunciant estava acompanyat i el seu amic també en va patir les conseqüències.