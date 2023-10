Anuncien la creació de la primera fàbrica del món per a produir en massa robots humanoides

La marca fabricarà més de 10.000 robots a partir de 2025 i l'any que ve ja lliurarà algunes unitats als seus clients

Actualitzada 03/10/2023 a les 15:14

Agility Robotics és l'empresa darrere de Digit, un robot bípede que està enfocat a automatitzar les tasques del sector logístic. La setmana passada, els seus fabricants van anunciar que anaven a obrir RoboFab, una planta de producció a Salem (Oregon, els EUA). La fàbrica es va començar a construir l'any passat, ocupa uns 21 km² i s'obrirà a finals d'aquest 2023. Inicialment, Agility calcula que es produiran centenars de Digit en el primer any, però que la fabricació s'agilitzarà fins a arribar a tenir una capacitat de més de 10.000 robots anuals.RoboFab donarà ocupació a més de 500 persones de Salem i altres que residiran en altres ubicacions en les quals Agility és present. A més, el propi robot tindrà un paper important en la seva producció, movent, carregant i descarregant contenidors de la planta. Digit és un androide que mesura 1,75 metres i té un pes de 65 quilograms. A més, és capaç de suportar fins a 16 kg i disposa d'una autonomia d'entre 16 i 24 hores. La companyia ha avançat que als clients que participin en el Agility Partner Program se'ls lliuraran els primers Digit que es fabriquin al llarg de 2024. No obstant això, els androides entraran al mercat general a partir del 2025.Damion Shelton, cofundador i CEO de Agility Robotics, ha esmentat que l'obertura de RoboFab «marca un moment crucial en la història de la robòtica», ja que és «el començament de la producció en massa de robots humanoides comercials». Amb Digit, pretenen solucionar problemes del món laboral actual, com càrregues de treball molt pesades, que provoquen lesions, esgotament, alta rotació i bretxes laborals.