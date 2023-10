Així és com fumar marihuana augmenta el teu risc de patir un infart o un ictus

La combustió del cànnabis allibera una sèrie de productes tòxics que poden afectar al sistema circulatori

Per què el cànnabis perjudica la circulació?

Les malalties cardiovasculars són actualment la principal causa de mort a Espanya, a pesar que molts casos serien prevenibles canviant alguns hàbits que augmenten el risc.Precisament, existeix un immens volum de literatura científica que documenta la relació existent entre la dieta, el tabaquisme, l'estrès o el sedentarisme amb el risc de patir malalties cardiovasculars com l'infart o el ictus. Més recentment, molts estudis estan afegint un nou factor de risc a aquesta llista: l'ús de cànnabis.En aquesta línia, un nou estudi publicat recentment en la revista acadèmica Addiction i realitzat sobre la base de la informació recollida en cinc bases de dades sanitàries del Canadà ha trobat que les persones amb trastorn per ús de cànnabis tenen més probabilitats de desenvolupar malaltia cardiovascular que aquelles que no consumeixen la substància.Concretament, entre les persones sense historial de malaltia cardiovascular prèvia, aquells amb el trastorn per ús de cànnabis tenien un 60% més de risc de sofrir un atac cardíac, un ictus o en general un esdeveniment cardiovascular que la resta de la població.L'associació és major de la qual s'esperava sobre la base de recerques prèvies, la qual cosa emfatitza la necessitat de mantenir una vigilància especial sobre les persones amb el trastorn. Igualment, apunten els autors, subratlla la importància que els consumidors estiguin informats de cada a moderar el seu ús de la substància i a sotmetre's a revisions mèdiques de salut amb una certa regularitat.D'altra banda, i a mesura que cada vegada més països se sumen al corrent de regular l'ús medicinal o recreatiu de la substància, evidència la necessitat de més recerques exhaustives i honestes sobre les implicacions de l'ús del cànnabis per a la salut, per exemple centrant-se en els mecanismes pels quals podria augmentar el risc cardiovascular de les persones.No cal perdre de vista que, per la naturalesa d'aquest treball, no proporciona evidència sobre una relació de causalitat entre els dos fenòmens (el risc cardiovascular i el trastorn per ús de cànnabis, sinó una mera associació estadística. Encara així, ja existeixen diferents teories sobre de quina manera el consum de cànnabis pot resultar perjudicial per a la salut i el funcionament del sistema circulatori humà.Per exemple, una d'elles és el fet que la manera més habitual de consumir la substància és fumant (el que implica combustió i, per tant, inhalació d'una sèrie de subproductes químics tòxics en forma de fum.Una altra qüestió rellevant és que el consum de les substàncies psicoactives presents en el cànnabis se sap que pot desencadenar taquicàrdia estats d'ansietat, que afecten de manera important a la funció cardíaca.