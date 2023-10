Yeferson Cossio es va sotmetre a una cirurgia que pot costar fins a 150.000 euros

Actualitzada 02/10/2023 a les 16:25

Un influencer colombià de 29 anys, Yeferson Cossio, s'ha sotmès a 'l'operació quirúrgica més dolorosa' amb un objectiu: augmentar la seva alçada en deu centímetres. I ha comptat tots els detalls als seus seguidors. Cossio va explicar que es va assabentar del procediment perquè anteriorment havia experimentat un problema a les seves cames. No obstant això, va dir que la decisió de sotmetre's a tractament va ser únicament per raons estètiques.L'influencer, que viu a Antioquia, va dir: «Una de les coses que més em va impactar va ser l'estirament de cames. Ho vaig investigar, em vaig reunir amb algunes persones i vaig descobrir que sí, existeix». I va afegir: «Se'm va ficar al cap que volia fer-ho». Segons Cossio, l'operació és un dels procediments més costosos i dolorosos que qualsevol pugui suportar. Mai s'ha sentit particularment baix, però volia ser una mica més alt. Suposadament, el procediment pot fer que algú creixi entre 5 i 10 cm més del que era.«Mesuro 1,77 m. Arribar a 1,87 m em va semblar massa, però em quedaré al voltant de 1,83 m». I va afegir: «Així com és l'operació més dolorosa, també és una de les més cares». S'estima que la intervenció pot costar fins a 150.000 euros. El seu cirurgià va explicar que l'operació normalment s'utilitza per a corregir malformacions que deixen un membre més llarg que l'altre o quan un pacient perd part d'un membre a causa d'un accident.El metge va dir que es necessiten quatre mesos per a recuperar-se completament de la cirurgia. L'especialista va agregar que Cossio podrà realitzar amb normalitat les seves activitats diàries quan es recuperi, com caminar, fer exercici i jugar a futbol. El vídeo del tractament de Cossio s'ha tornat viral en la seva pàgina d'Instagram amb gairebé 320.000 visites i més de 6.000 comentaris, molts d'ells crítics amb l'influencer: «I quan creixerà el teu cervell?», va preguntar un seguidor.«Vanitat en la seva màxima expressió! Ni tots els diners del món podria fer que aquest tipus acabés sent feliç», va dir un altre. «Tenen tants diners que no saben en què gastar-ho... i per això fan aquestes ximpleries», va afegir un més. Una seguidora va dir: «Això és només un reflex del buit que sents per dins i que ni tan sols els diners, la cirurgia o el sexe poden omplir». Finalment, una altra va sentenciar: «Increïble que vulgui ser més alt i no més intel·ligent».