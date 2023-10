Un os grizzly mata una parella i al seu gos en un bosc del Canadà

Segons assenyala una amiga de la família, les víctimes «eren persones que vivien a l'aire lliure»

Actualitzada 02/10/2023 a les 17:39

Un os grizzly ha estat sacrificat després de protagonitzar un brutal atac en el qual va matar a dues persones i al seu gos al Parc Nacional Banff d'Alberta, al Canadà, segons funcionaris del parc. L'administració del parc va assenyalar en un comunicat que les autoritats havien estat alertades per un dispositiu GPS que assenyalava l'atac d'un os a la vall del riu Red Deer. Finalment, es va identificar que les víctimes eren una parella canadenca i el seu gos, segons Kim Titchener, fundadora de Bear Safety and Habiti i també amiga de la família.«La raó per la qual estem veient més atacs és perquè cada vegada més persones surten al camp i desafortunadament no estan informades sobre els ossos», va expressar Titchener, agregant que només el 14% dels atacs d'ossos grizzly provoquen morts.No obstant això, les víctimes «eren persones que vivien a l'aire lliure i estaven molt acostumades a sortir al camp», va assenyalar la fundadora en declaracions recollides per l'Universal. «Estic segura que és un xoc increïble per la seva família i ho sento molt per ells. És una situació horrible», va lamentar.Parks Canada va assenyalar que l'equip de rescat es va veure obligat a viatjar per terra atès que les condicions climàtiques no van permetre l'ús d'helicòpters. En arribar a la zona, a primera hora del dissabte, van trobar els cossos de la parella i de la seva mascota.