Rescaten un gos que estava «cansat i adolorit» després d'una ruta per la Serra Gelada

Actualitzada 02/10/2023 a les 16:11

La família va recórrer al servei d'emergències

Els bombers d'Alacant van rescatar el divendres passat a la Serra Gelada (Benidorm) un gos que estava «cansat» de caminar amb els seus amos per la muntanya. L'animal va presentar dolor a les potes posteriors durant la ruta, «de tal forma que no les podia moure, impedint continuar la marxa», va detallar el Consorci Provincial de Bombers d'Alacant en el comunicat que van compartir a través del seu perfil a la xarxa social X.La família, que no podia baixar al gos fins al cotxe pel seu propi peu, va recórrer al servei d'emergències perquè anessin al lloc on es va quedar immobilitzat l'animal per poder intervenir amb material professional en el seu rescat.Fins allà es va traslladar l'equip de bombers, que amb ajuda d'una llitera i un arnès caní per a subjectar-li a la plataforma van aconseguir traslladar al gos fins al vehicle, tal com es pot veure a les imatges. «Que es millori aviat», li van desitjar els professionals a l'animal en el seu informe oficial.