Les discoteques incendiades a Múrcia mancaven de llicència i tenien ordre de tancament des de 2022

L'empresa dels locals d'oci va recórrer la mesura de l'ajuntament per cessar la seva activitat i van continuar funcionant sense llicència

Actualitzada 02/10/2023 a les 14:39

Les discoteques Teatre i Fonda Milagros incendiades en la matinada d'aquest diumenge a Múrcia, en les quals van morir, almenys, tretze persones, no tenien llicència municipal i sobre elles hi havia una ordre de cessament d'activitat des de gener de 2022. El regidor socialista Andrés Guerrero, que va ocupar la regidoria d'urbanisme la passada legislatura, i l'actual tinent d'alcalde de Planificació Urbanística, Horta i Medi Ambient, Antonio Navarro, del PP, han informat d'aquest extrem en una roda de premsa conjunta, en la qual han detallat que, administrativament, totes dues discoteques eren un sol local, Teatre S.L.De fet, com va informar ahir EFE amb fonts de la Policia Nacional, la sala Fonda Milagros en la qual es va originar el foc va obrir en el seu moment en una divisió d'espai de la discoteca Teatre, encara que operaven amb noms comercials diferents i tenien, també, accessos al públic independents. Segons el regidor Antonio Navarro, a nivell administratiu, Teatre S.L. va disposar de llicència d'obertura i inici de funcionament d'activitat el 18 de desembre de 2008 per a «discoteca amb cuina».Ha afegit que, al juny de 2019, aquesta societat va presentar una comunicació per a dividir el local en dos, Teatre i la Fonda Milagros; que el 10 gener de 2022 es va dictar una ordre de cessament d'activitat per entendre que la modificació del local requeria d'una nova llicència, i que el 8 de març del mateix any es va presentar un projecte de legalització la tramitació de la qual «no ha conclòs en data d'avui». «Aquests locals han funcionat sense autorització des de l'ordre de cessament», ha assegurat el regidor del PP.El seu antecessor ha informat que al gener de 2022 es va decretar el cessament perquè la documentació presentada no s'havia correspost amb l'activitat, després del que es va demanar a la inspecció que actués en el procediment i es va iniciar el procediment per a dur a terme el tancament de tots dos locals. Segons el parer d'Andrés Guerrero, «hi ha un fet fonamental» i és que «l'únic responsable és l'empresa, que malgrat les comunicacions efectuades per a tancar els locals va fer cas omís».