Es normalitza la circulació de l'alta velocitat però es mantenen els retards

Una avaria a les Borges Blanques ha aturat el pas de trens durant una hora i ha obligat a oferir el servei per via única

Actualitzada 02/10/2023 a les 12:55

La circulació de trens entre Lleida i el Camp de Tarragona ha recuperat la normalitat després de l'avaria que s'ha produït a l'alçada de les Borges Blanques (Garrigues) a quarts de nou del matí. A causa de la incidència s'ha interromput el pas de combois durant prop d'una hora.A les 09.30 s'ha restablert el servei, tot i que fins dos quarts d'onze els trens han circulat per via única en el tram comprés entre Les Borges Blanques i Lleida. Finalment, Adif ha resolt el problema i s'han reobert les dues vies. La previsió és que es puguin recuperar els horaris de forma progressiva. Tot i això, per ara segueixen registrant-se retards que afecten tots els trens de les línies d'alta velocitat, tant els de l'AVE com els de Ouigo i d'Iryo.