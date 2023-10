Aquestes són les 'Gummies' les gominoles naturals que serveixen per combatre l'insomni

Els experts recomanen consumir només una al dia per poder agafar el son

Com es prenen

L'insomni és un problema de salut que impedeix a les persones dormir i descansar adequadament a les nits, la qual cosa comporta nombrosos problemes de salut. Els especialistes creuen que a Espanya s'adorm poc i malament, i que es prefereix prendre una pastilla que canviar uns certs hàbits. De fet, segons l'Observatori de l'Ús de Medicaments, gairebé un 10% dels espanyols consumeix diàriament medicaments per a agafar el son.En determinades persones, la gravetat de l'insomni pot ser tal que siguin necessaris tractaments fins i tot farmacològics. No obstant això, és possible que a vegades basti amb posar en marxa una sèrie de senzilles estratègies que ens ajudin a quedar-nos adormits i dormir bé.Hi ha diverses pautes per a combatre l'insomni que han estat avalades per la ciència. És el cas dels exercicis de respiració, la creació d'un entorn calmat, evitar la llum blava de les pantalles, llegir, prendre infusions d'herbes, els medicaments sense recepta basats principalment en compostos antihistamínics o la melatonina.Aquesta última és una hormona que el nostre cos produeix de manera natural en relació amb els cicles de somni i que es troba present en un bon nombre de plantes i altres aliments. La melatonina s'encarrega de regular el nostre rellotge biològic, estimular la secreció de l'hormona del creixement i millorar la resposta del sistema immunològic davant les infeccions.Per a procurar-nos melatonina hi ha diverses presentacions i una d'elles són les gominoles naturals. No són dolços per als nens; no són chuches. Es tracta d'una presentació farmacològica diferent i d'una forma bastant senzilla d'ingerir melatonina, la ingesta de la qual ens ajuda en la regulació del cicle del somni.Estan elaborades amb substàncies d'origen natural i extractes vegetals (valeriana, lavanda, pasiflora, camomila, entre altres). A més de melatonina, algunes porten L-teanina o vitamina B12. No solen portar edulcorants, saboritzants, glútens o lactosa.Algunes de les gominoles per al somni que es venen també porten una altra vitamina, la B6. Aquesta ofereix la conservació de la funció neurològica normal, la qual cosa té com a resultat una millora en el descans, aconseguint reduir la fatiga i el cansament.Les gominoles per a dormir no produeixen dependència, però ―explica Farmacia Market― és necessari consultar amb el metge o farmacèutic abans d'iniciar el seu consum. Es tracta d'assegurar-nos que les substàncies que les componen són adequades per a nosaltres.Per a millorar el somni i el descans, es recomana prendre una gominola entre 1 hora i 30 minuts abans d'anar al llit. D'aquesta manera la seva absorció serà més completa. En Asfarma, el projecte en línia de la Farmacia Palacio d'Esports de Granada, recorden que és important mantenir la mateixa rutina durant el tractament per a aconseguir un millor efecte.Encara que no produeixen dependència, es recomana prendre al dia una sola gominola, això és, un mil·ligram. Asfarma no recomana l'ús de melatonina durant més de tres mesos seguits.Aquest tipus de gominoles estan desaconsellades en el cas de dones embarassades o en fase de lactància, i en persones que pateixin depressió. A més, la ciència mèdica ha observat que prendre massa melatonina pot alterar el ritme cardíac. N'hi ha prou amb no passar-se i seguir el consell del metge o farmacèutic. Des dels EUA, Mayo Clinic afirma que en algunes persones aquestes gominoles poden produir maldecaps, marejos o nàusees.