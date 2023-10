L'exjugador madrileny també ha declarat que les jugadores: «No es poden equiparar amb un futbolista home»

Actualitzada 02/10/2023 a les 18:10

L'exfutbolista espanyol Alfonso Pérez, exjugador del Reial Madrid, Betis, Barça i Olimpique de Marsella, a més d'internacional amb la selecció espanyola, es va posicionar de manera contundent sobre els últims esdeveniments que han envoltat la selecció espanyola femenina de futbol en una entrevista concedida al diari 'El Mundo' en què qualifica la seva pròpia opinió de «bastant discrepant».I és que el que fos internacional espanyol en 38 ocasions no es va mostrar ni de bon tros d'acord amb les peticions realitzades per les jugadores que els van portar a renunciar a les convocatòries de la Roja. «Em sembla molt bé que les dones tinguin el seu espai i els seus drets, com crec que tenen actualment i des de fa força anys. Hi ha dones treballant a tots els càrrecs de grans empreses i ningú els tanca ja portes», explica l'exjugador abans de raonar perquè no s'ha d'equiparar el futbol masculí i el femení sota el seu punt de vista.«Crec que no pot ser equiparable per a res el futbol femení i el masculí, perquè tot va en funció dels ingressos que generis i de la repercussió mediàtica. I aquí no hi ha comparació. Segur que a altres esportistes els agradaria cobrar com les futbolistes de la selecció i no poden», analitza abans d'afegir una comparació per exemplificar-ne l'argument.«A mi m'agradaria cobrar el que cobra Cristiano Ronaldo, però no sóc tan bo. És el que hi ha. Cadascú ha de saber on és. No es poden queixar. El futbol femení ha evolucionat, però han de tocar de peus a terra i saber que no es poden equiparar en cap sentit amb un futbolista home», va dir l'exfutbolista al periodista Iñako Díaz-Guerra.A continuació, el mateix Iñako va puntualitzar que la renúncia de les jugadores no es devia a temes econòmics, cosa que va portar Alfonso a llançar una altra polèmica reflexió en què a més va incloure Pep Guardiola, el seu excompany al FC Barcelona.«Em sembla molt honest dir: «Jo no em sento espanyol, no vaig a la selecció. No ho comparteixo, però ho prefereixo a altres que he vist vestir la samarreta d'Espanya sense sentir-se espanyols. Això és de falsos. El tema aquí és si vols o no hi vols anar».«En el cas de Guardiola com en altres o el de les noies, jo obligaria a besar la bandera espanyola per saber que defensen amb honor i honestedat la samarreta del seu país. Això, el primer i després ja protestes pel que vulguis. Em sembla bé que demanin el que considerin, però la selecció està per sobre», va sentenciar.