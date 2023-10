Un incendi en un complex d'oci i discoteques de Múrcia deixa almenys 13 morts i 4 ferits

El foc s'ha produït de matinada als locals Fonda Milagros, Teatre i Golden, i s'han decretat tres dies de dol oficial

Un incendi en un complex d'oci i discoteques de Múrcia ha deixat almenys 13 persones mortes i 4 de ferides, segons l'últim balanç del 112 de la Regió de Múrcia. Els ferits són dues dones de 22 i 25 anys i dos homes de 41 i 45 anys, tots per inhalació de fum. El foc s'ha produït durant la matinada d'aquest diumenge als locals Fonda Milagros, Teatre i Golden, a la zona d'oci d'Atalayas, i ha deixat atrapats i sense escapatòria diversos clients. Els serveis d'emergències temen que hi pugui haver més víctimes ja que hi ha desapareguts i encara continuen les tasques de desenrunament del recinte. El govern de Múrcia ha decretat tres dies de dol oficial. «Avui és un dia de dol i dolor», ha afirmat el president de Múrcia, Fernando López Miras.



«En nom de tot el govern regional, vull expressar les condolences a familiars i amics de les víctimes», ha continuat López Miras, que ha agraït la tasca dels serveis d'emergències. El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, i el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ja han enviat el seu missatge de suport, escalf i solidaritat per aquesta tragèdia. L'alcalde de Múrcia, José Ballesta, s'ha mostrat «consternat, abatut i desolat» per l'incendi mortal. El Palau dels Esports de Múrcia –molt proper a la zona del foc- ha estat habilitat per a tasques de suport psicològic a familiars de les víctimes i unitats especialitzades.